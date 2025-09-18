В Новосибирске разработали алгоритм для цифрового ассистента в помощь психологам

Он поможет снизить нагрузку и избежать выгорания

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Алгоритм для выявления когнитивных искажений для цифрового ассистента, который поможет психологам снизить нагрузку и избежать выгорания, разработали в Новосибирске. Сервис возьмет на себя рутинные задачи и позволит специалистам сосредоточиться непосредственно на работе с клиентом, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

Как отметили в вузе, сейчас в России к психологам обращаются около 19 млн человек, тогда как число специалистов не превышает 100 тыс. Высокая нагрузка приводит к тому, что психологи либо ограничивают количество клиентов, либо рискуют потерять эффективность.

"Ассистент будет вести конспект консультаций, систематизировать информацию о клиентах и формировать отчеты о динамике их состояния. Ключевой особенностью решения является интерпретируемый алгоритм выявления когнитивных искажений, который подсвечивает речевые паттерны, на основе которых делается вывод", - сообщили в пресс-службе.

По словам автора проекта Анны Ариничевой, сейчас психологам приходится одновременно вести записи, задавать вопросы, отслеживать невербальные реакции клиента. Это серьезно снижает концентрацию и увеличивает риск выгорания. Разработка ориентирована на индивидуальные консультации в онлайн и офлайн-формате. Она может использоваться в практике начинающих специалистов, а также в клиниках, госструктурах и бизнес-корпорациях, где нагрузка на одного психолога особенно высока. При этом все выводы ассистента в обязательном порядке должны верифицироваться специалистом - технология выступает именно инструментом поддержки, а не заменой профессионала.

"Наше решение особенно актуально для растущих специалистов, платформ-агрегаторов, а также клиник, где на одного психолога в день приходится огромный поток клиентов и необходимость вести документацию, при этом оказывая качественную поддержку. AU-ассистент дает возможность психологам даже при большом потоке клиентов сохранить собственную эффективность и не столкнуться с выгоранием", - цитирует пресс-служба Ариничеву.

Уже создан рабочий алгоритм для выявления когнитивных искажений, проведены более 40 проблемных интервью, получены письма заинтересованности от специалистов НГУ, РАНХиГС и Ассоциации психологов Ульяновской области.

Сейчас команда готовит прототип ассистента к закрытому тестированию, чтобы выявить возможные недочеты и доработать модель перед выходом на рынок. Проект вошел в число победителей конкурса "Студенческий стартап" платформы университетского технологического предпринимательства.