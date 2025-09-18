Пиридоиндолы могут светиться в определенном спектре, упрощая проведение исследований, сообщили в Южно-Уральском государственном университете

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Коллектив ученых из четырех городов России предложил использовать при медицинских и ветеринарных исследованиях ДНК метки-зонды на основе пиридоиндолов. Они имеют свойство светиться в определенном спектре, что упрощает и облегчает проведение исследований, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

"Коллектив ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска при поддержке Российского научного фонда создал серию флуоресцентных зондов ДНК на основе пиридоиндолов. В нашем случае внедряемые метки-зонды флуоресцентны, их можно определять по свечению в определенном спектре. Это их ключевое отличие", - сказали в пресс-службе вуза.

Там пояснили, что зонд в отношении ДНК - это метка-молекула, которую можно внедрить в цепочку ДНК для того, чтобы со временем нужный участок не потерять, идентифицировать, отслеживать его эволюцию.

"В основе новых зондов лежит класс веществ, которые называются пиридоиндолами. Эти соединения химикам известны, но для исследования ДНК фактически не применялись. Для их применения ученым потребовалось разработать специальный подход с использованием 1,2,4-триазиновой методологии. Коллектив ученых подробно изучил характеристики зондов, установил, в какой именно области спектра происходит излучение, сколько оно длится по времени, как происходит затухание флуоресценции", - рассказали в вузе.

