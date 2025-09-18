Корабль останется на МКС до марта 2026 года, говорится в заявлении агентства

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Стыковка космического грузового корабля Cygnus XL корпорации Northrop Grumman с Международной космической станцией (МКС) состоится 18 сентября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"По планам NASA и Northrop Grumman, безопасное прибытие Cygnus XL на МКС состоится в 07:18 по времени восточного побережья [14:18 мск] в четверг, 18 сентября", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В нем отмечается, что корабль пробудет на МКС до марта 2026 года.

Изначально стыковка была запланирована на 17 сентября, однако была отложена из-за неполадок с основным двигателем корабля. Он отключился раньше, чем это было необходимо.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с новым грузовым кораблем Cygnus XL стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) вечером 14 сентября для пополнения запасов на МКС. Этот пуск стал первым для Cygnus XL, который отличается способностью нести на борту порядка 5 тонн грузов. Грузоподъемность обычного Cygnus составляла около 3,8 тонны. На борту космического корабля находятся в том числе материалы, необходимые в производстве кристаллов для полупроводников, оборудование для модификации криогенных топливных баков, а также система, позволяющая с помощью ультрафиолета не допускать размножения бактерий в воде.