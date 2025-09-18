Один из крупнейших в 2025 году астероидов пролетел мимо Земли

Следующее возвращение астероида 2025 FA22 состоится через 11 лет

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Астероид 2025 FA22, ставший одним из самых крупных в этом году, пролетел мимо Земли и в настоящее время отдаляется от планеты. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Астероид 2025 FA22 размером 130 на 290 м, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10:41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии (около 800 тысяч км) и в настоящее время уходит от планеты", - говорится в сообщении.

Специалисты уточнили, что следующее возвращение астероида к Земле состоится через 11 лет - 20 августа 2036 года, но на значительно большем расстоянии, чем сейчас (в 25 раз). Опасно близкие сближения ожидаются в 2089 и - особенно - в 2173 годах.

"В настоящее время, несмотря на то, что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет. Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им все это время сзади; теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью. Наибольшей яркости на небе он достигнет 20-21 сентября, когда будет иметь 15-ю звездную величину, что все равно делает невозможным его наблюдение как глазом, так и в наиболее доступные любительские инструменты, но позволит увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 см и более", - отмечается в сообщении.