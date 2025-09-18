Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН назвал произошедшее "рядовым явлением"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Объект 2025 FA22 не имел шансов столкнуться с Землей, сближение с ней очередного астероида не является сенсацией, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

"Было ясно, что он летит мимо, поэтому сенсацией сближение очередного астероида с Землей не стало", - сказал ученый корреспонденту ТАСС, назвав произошедшее "рядовым явлением".

Астроном напомнил, что каждые сутки ученые обнаруживают до десяти ранее неизвестных астероидов, количество детектируемых околоземных объектов ежегодно увеличивается примерно на 3 000. Некоторые из них пролетают мимо Земли на расстоянии, сопоставимом с радиусом орбиты Луны.

"Большей частью это "мелочь", размерами в метры или в десятки метров. Объект 2025 FA22 все-таки крупнее и этим привлекает к себе внимание. Его было сложно наблюдать, поскольку, находясь ближе к Солнцу, чем Земля, он был повернут к нам "темной" стороной", - добавил исследователь.

Околоземный астероид 2025 FA22 был открыт в марте этого года. 18 сентября в 10:41 мск он прошел мимо Земли и Луны на расстоянии около 800 тысяч км и в настоящее время удаляется от нашей планеты, сообщили ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.