Кочевники бронзового века строили передвижные дома из кирпичей из гумуса и глины

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили, что кочевники бронзового века, жившие в южных регионах Русской равнины 3,2-5,5 тыс. лет назад, освоили необычно развитые строительные технологии, которые они использовали для постройки передвижных домов из гумусовых и глиняных кирпичей и других подручных материалов. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

"Высокий уровень строительных навыков кочевников позволил предположить, что племена бронзового века, жившие на юге Русской равнины, так же, как скифы и сарматы, строили разборные дома, возможно даже перевозили их детали, а, может быть, и сами дома на повозках. Разборное жилье эпохи бронзы, вероятно, стало основой для классических юрт кочевников Евразии, в которых и сейчас живут некоторые монголы", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла главный научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Наталья Шишлина при проведении и анализе результатов раскопок в Ростовской области. Там расположены курганы и захоронения древних кочевников бронзового века, обитавших в степях на территории современной Калмыкии и Ростовской области в IV-II тысячелетиях до нашей эры.

На этой территории археологи открыли 16 сезонных стоянок, и по найденным на них костям животных определили, что степняки проживали там со стадами своих животных в теплые сезоны и иногда в зимнее время. На этих стоянках отсутствуют остатки углубленных конструкций и очагов, мало орудий, что не позволяет собрать достаточные сведения о быте кочевников и конструкции их жилищ.

Шишлина предположила, что характер постройки домов этих кочевых народов можно определить по тому, какое сырье и строительные приемы они использовали при возведении курганов и обустройстве захоронений. Проведенный ей анализ показал, что обитатели степей Калмыкии и Ростовской области обладали необычно "продвинутыми" навыками в этой области и при этом они применяли обширный набор стройматериалов, в том числе и необожженные глиняные блоки, а также дерево и циновки из тростника.

По мнению Шишлиной, наличие этих навыков у кочевников с юга Русской равнины, а также отсутствие известных остатков жилых построек, говорит в пользу того, что эти люди строили временные и разборные дома из сырцовых кирпичей из гумуса и желтой глины, а также других легко разрушающихся материалов. Кочевники могли разбирать эти постройки и перевозить их компоненты с собой по мере их скитаний по степи, что объясняет крайне малое число материальных остатков в культурном слое уже открытых стоянок этих древних людей, подытожила исследователь.