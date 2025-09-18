Мероприятие пройдет 20 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Научные разработки для сфер кибербезопасности, медицины и экологии будут представлены на XVI фестивале науки Юга России, который пройдет в Ростове-на-Дону 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба международного фестиваля "Наука 0+".

"20 сентября на стадионе "Ростов Арена" пройдет XVI фестиваль науки Юга России - масштабное событие, организованное Южным федеральным университетом. Мероприятие проходит в рамках международного фестиваля "Наука 0+", организованного Минобрнауки России при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова и РАН", - сообщили в дирекции фестиваля, отметив, что событие станет площадкой для встречи интересующихся наукой ростовчан с ведущими учеными, изобретателями и представителями наукоемкого бизнеса.

Тема фестиваля в этом году - "Наука побеждать". Ее выбор обусловлен такими событиями, как Год защитника Отечества, 80-летие Великой Победы, Международный год квантовой науки и технологий, а также 110-летие ЮФУ. Слоган фестиваля передает его ключевую идею: "Наука - основа побед, залог технологического лидерства страны".

"На семи тематических площадках - энергетика, медицина, сельское хозяйство, кибербезопасность, транспорт и коммуникации, экология, образование - будут представлены научные разработки ЮФУ и его партнеров. Гости смогут познакомиться с инновационными технологиями, задать вопросы ученым и представителям компаний", - уточнили в пресс-службе проекта.

Программа события

В рамках фестиваля пройдут региональный форум "Обучение служением", всероссийская школа молодых ученых "Импульс. Код Науки", которая проводится совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, а также будут организованы экспертные дискуссии и лекции.

Партнерами фестиваля выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, международный фестиваль "Наука 0+", Южный федеральный университет, ПАО КБ "Центр-инвест", Российское общество "Знание", всероссийский проект "Мывместе" и другие.

"Вот уже двадцать лет фестиваль науки, стартовавший в далеком 2006 году в Московском университете, шагает по стране и миру. Из университетской инициативы он превратился в региональный, федеральный, а позже и в международный проект. Отрадно, что опыт "Наука 0+" перенимают по всей России, создавая самобытные просветительские мероприятия. Южный федеральный университет является продолжателем славной традиции нашего фестиваля, с каждым годом вовлекая все больше молодых ребят российского юга в сферу исследований и расширяя круг друзей науки", - отметил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении.

Фестиваль "Наука 0+" - проект, созданный по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. Он реализуется Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке МГУ, РАН и региональных властей и входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. Юбилейная программа XX фестиваля "Наука 0+", включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в 2025 году в десяти странах. ТАСС - генеральный информационный партнер события.