В России создали материал, способный поглощать 90% мощности радиоизлучения

Разработка принадлежит ученым Томского государственного университета

ТОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Композит с одной из самых широких полос поглощения среди существующих материалов разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Материал способен поглощать более 90% электромагнитного излучения в диапазоне от 4 до 12 гигагерц, а его толщина не превышает трех миллиметров, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В вузе пояснили, что электромагнитное излучение (ЭМИ) приборов, работающих на радиочастотах, оказывает негативное влияние как на технику в радиусе его действия, так и на людей, эксплуатирующих оборудование. Радиопоглощающие композиты - популярное решение проблемы снижения мощности ЭМИ, поскольку они помогают уменьшить излучение до установленных ГОСТами значений, не прибегая к изменению конструкции устройства. Материалы можно наносить на стенки прибора или использовать в качестве защитных прокладок при сборке.

"Обычно уменьшение электромагнитного излучения при применении радиопоглощающих материалов на основе ферритов достигается в узкой полосе частот, например, от 4 до 6 ГГц. Нашей задачей было расширить диапазон частот, и, следовательно, возможности применения поглотителя. Для этого мы определяли состав и толщину каждого слоя композита, чтобы достичь требуемого уровня снижения электромагнитного излучения", - сказал доцент кафедры радиоэлектроники РФФ ТГУ Дмитрий Вагнер.

Самым эффективным из разработанных материалов оказался двухслойный многокомпонентный композит, способный поглощать более 90% электромагнитного излучения в диапазоне от 4 до 12 ГГц. "Нам удалось создать материал толщиной 3 мм с широкой полосой поглощения, который никто не получал ранее. Кроме того, мы сами занимаемся синтезом всех компонентов, в том числе гексаферритов со сложными составами и структурами, промышленное производство которых сейчас отсутствует", - сказал Вагнер.

Исследование выполнено в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Chemistry and Physics (Q1).