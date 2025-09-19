Как сообщил член-корреспондент Российской академии наук, подобные события могут сопровождаться подъемами и опусканиями суши, сдвигами, а также изменением береговой линии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. После землетрясения магнитудой 7,2 у побережья Камчатки возможны афтершоки и кратковременная активизация вулканической деятельности. Об этом ТАСС сообщил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков.

"Традиционно афтершоки происходят в течение нескольких месяцев. Несмотря на высокую магнитуду, это землетрясение - продолжение камчатского, которое мы наблюдали ранее. Сейчас разрушений нет, угрозы серьезного цунами для Камчатки нет, однако на Курилах возможна более высокая волна", - отметил ученый.

По его словам, подобные события могут сопровождаться подъемами и опусканиями суши, сдвигами, а также изменением береговой линии. "Это вписывается в общую сейсмическую активность региона, характерную для северной части Тихоокеанского огненного кольца. Аналогичные процессы сейчас наблюдаются и на противоположной стороне океана", - добавил Тишков.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,2 в 93 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 123 км, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.