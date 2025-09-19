По словам историка, исследования позволят создать общую картину влияния факторов космического пространства на биологические объекты

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Исследования, проводимые в рамках полета биоспутника "Бион-М" №2, позволят оценить воздействие космической радиации на организм при нахождении на полярной орбите. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил историк космонавтики Александр Железняков.

Спускаемый аппарат "Бион-М" совершил посадку в Оренбургской области, на полярной орбите космический аппарат провел 30 суток, обеспечив выполнение программы исследований, которая включала более 30 экспериментов с животными, растениями, микроорганизмами и другими биообъектами. В частности, в ходе проекта предстояло изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции.

"Различные орбиты, различные высоты - это все очень интересно, потому что они позволяют создать общую картину влияния факторов космического пространства на биологические объекты. Поэтому и нынешний полет очень интересен с научной точки зрения, и будущий полет ["Биона-М3"] по высокой орбите тоже очень интересен. Все вместе они позволят понять, как космическое пространство влияет на организм человека, животных и другие биологические объекты. Это все очень важно, очень интересно и перспективно", - отметил Железняков.

"Бион-М" № 2 был запущен с космодрома Байконур 20 августа. На борту аппарата весом 6,4 т находились 75 мышей мужского пола, около 1,5 тыс. дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос были запущены грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали на "Бионе-М" № 1 (2013 год) и "Фотоне-М" № 4 (2014 год).

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отмечал, что изучение результатов работы биоспутника позволит исследовать возможность запуска людей на полярную орбиту.