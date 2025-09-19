Получены полимерные композиты, работающие при экстремальных температурах

Такие композиты выдерживают температуры до 400 градусов

ТОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Уникальные электропроводящие полимерные композиты на основе карбосилицида титана и азотосодержащих фаз получили ученые Томского научного центра (ТНЦ) СО РАН. Эти композиты выдерживают температуры до 400 градусов, их применение открывает новые возможности для создания элементов для обогревательных приборов и микроэлектроники, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"К актуальным направлениям науки относится создание новых материалов с улучшенными электрическими и термическими свойствами, в т.ч. электропроводящих композитов, способных выдерживать высокие температуры. Полученный нами карбосилицид титана на основе так называемых MAX-фаз сочетает в себе лучшие свойства керамики и металлов благодаря слоистой структуре, похожей на структуру графита", - сказала кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории макрокинетики гетерогенных систем ТНЦ СО РАН Ольга Шкода.

Электропроводящие полимерные композиты на основе карбосилицида титана имеют очень широкий спектр применения. Они востребованы при разработке различных нагревательных приборов и микроэлектронных устройств, нагревающихся до высоких температур. Синтезированные в ТНЦ СО РАН композиты могут найти применение в суперконденсаторах, литий-полимерных аккумуляторах, газовых и биологических датчиках, экранах для защиты от электромагнитных помех и электростатических разрядов, потенциально заменяя металлы и обычные проводящие материалы в различных областях применения.

В планах исследовательской группы - изучить влияние различных добавок в составе исходной смеси на свойства синтезированного материала и предложить оптимальные составы для различных применений. Результаты исследования представлены в высокорейтинговом журнале Journal of Alloys and Compounds.