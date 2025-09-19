Ведущий инженер кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ Мария Комбарова посоветовала при встрече с животными вести себя тихо и постараться спрятаться

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Наступивший в сентябре период спаривания у лосей делает их агрессивными по отношению к людям. Чтобы обезопасить себя, россиянам при встрече с ними нужно вести себя тихо и постараться спрятаться, предупредила ведущий инженер кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова.

В период гона, который начинается в конце августа - начале сентября и длится примерно два месяца, поведение лосей меняется. Встретившихся на пути человека или автомобиль они могут воспринять в качестве соперников, что провоцирует их к нападению. Вес самца достигает 600 кг, поэтому удар его копыта может оказаться смертельным.

"Обычно он пугается шума, однако в брачный период <…> громкий звук может восприниматься как вызов и спровоцировать нападение", - предупредила Комбарова.

Исследователь посоветовала при встрече с диким лосем спрятаться за деревом или кустом и предупредила, что в темное время суток разглядеть в лесу животное может быть трудно, так как его шерсть не отражает свет.

"При столкновении с любым опасным представителем лесной фауны важно соблюдать определенный порядок действий: избегать паники, прямого зрительного контакта, не поворачиваться спиной к обитателям, а также не убегать. Рекомендуется сохранять максимальное самообладание и осторожно отходить назад, двигаясь плавно и размеренно", - добавила она.