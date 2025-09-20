Делегаты форума обсудят стратегию обеспечения национального технологического суверенитета в микроэлектронике, ход реализации программ развития отрасли, меры господдержки, вопросы кадрового обеспечения и другие темы

СИРИУС /федеральная территория/, 21 сентября. /ТАСС/. Российский форум "Микроэлектроника-2025" стартует в научно-технологическом университете "Сириус" в воскресенье и продлится до 27 сентября, сообщили журналистам в оргкомитете. Мероприятие объединит на одной площадке представителей научного сообщества, государственных структур и бизнеса.

"Форум стал крупной и авторитетной дискуссионной площадкой, которая собирает тысячи ведущих специалистов отрасли. Здесь ученые, представители бизнеса и власти ищут ответы на самые актуальные вопросы, обмениваются идеями и опытом. Уверен, что, объединив усилия, мы сможем добиться успехов в развитии микроэлектроники и обеспечить России место среди мировых технологических лидеров", - цитируют организаторы премьер-министра России Михаила Мишустина.

Делегатами форума являются представители научного сообщества, государственных структур и бизнеса. Вместе на одной площадке в университете "Сириус" они обсудят стратегию обеспечения национального технологического суверенитета в микроэлектронике, ход реализации программ развития отрасли, меры господдержки, вопросы кадрового обеспечения и другие темы. В рамках форума запланированы пленарные и дискуссионные заседания, выставка разработок, деловая и культурные программы. Форум продлится до 27 сентября.

Форум входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина. В прошлом году мероприятие объединило свыше 3,5 тыс. человек из 158 городов РФ и других стран. В работе форума в 2024 году также приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.

