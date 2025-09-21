День осеннего равноденствия 22 сентября уравнивает продолжительность дня и ночи на всей планете

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. День осеннего равноденствия станет началом астрономической осени в России и других странах Северного полушария. 22 сентября продолжительность дня и ночи сравняются, после чего темного времени в сутках россиян будет становиться все больше, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В день осеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор и переходит из Северного небесного полушария в Южное. Этот момент произойдет в 21:19 мск.

"После перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии Земли ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна", - сказали ТАСС астрономы.

Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. При этом Солнце в эти сутки восходит точно на востоке, а заходит точно на западе.

К концу сентября полуденная высота Солнца на широте Москвы уменьшится на 11 градусов и достигнет 31 градуса. Продолжительность светового дня сократится на 2 часа 13 минут и составит 11 часов 38 минут.