На планете ежедневно происходят сотни тысяч землетрясений

Для большинства людей землетрясения — редкое и разрушительное событие. Однако для ученых они сродни рутине. "В настоящее время каждый день в мире происходят сотни тысяч землетрясений, к счастью, большинство из них имеют малую магнитуду — так называют характеристику величины энергии, высвобожденной землетрясением, — менее 3 — и остаются заметными только для специальных измерительных приборов", — объясняет Петр Докукин.

По словам эксперта, сильнейшие и разрушительные землетрясения 7 и выше, которые приводят к значительным человеческим жертвам и разрушениям, происходят гораздо реже — их около 10 в год.

Предсказать точное землетрясение все еще невозможно

В начале ХХ века американский геофизик Гарри Рейд предложил гипотезу "упругой отдачи", которая объясняла землетрясения как результат резкого сброса накопленной упругой энергии на границах столкновения тектонических плит.

В ХХI веке не все ученые ее придерживаются из-за многообразия природных факторов, исследование которых стало возможно благодаря современным технологиям. Как отмечает Петр Докукин, особенно неопределенным остается прогноз времени возникновения сильного землетрясения. "Это связано с тем, что сброс упругой энергии в очаге сейсмического события может быть спровоцирован очень разными триггерными воздействиями. В их числе учеными рассматриваются геодинамические, атмосферные, геомагнитные, солнечно-земные и другие космические влияния, которые могут спровоцировать сейсмическую разрядку, как последняя соломинка ломает хребет нагруженному верблюду", — отмечает ученый.

С коллегой согласен и Владимир Кафтан, уточняя, что, несмотря на эффективность исследований в локализации опасных сеймических зон, пока невозможно достоверно предсказывать землетрясения. "Эти результаты обнадеживают возможность прогнозирования мест сильных землетрясений. Но предсказание времени их наступления остается очень неопределенным", — говорит эксперт.

Землетрясения в России

Камчатка, Сахалин и Курильские острова — известные всем россиянам регионы, где есть вулканы, а также время от времени происходят землетрясения. Последние сильные подземные толчки произошли на Камчатке возле Петропавловска-Камчатского в июле и сентябре 2025 года.

Еще в середине прошлого века ученые стали заниматься исследованием этого региона, пытаясь в том числе предсказать возможные катаклизмы. "Много усилий для предсказания здесь сильнейших землетрясений приложил академик РАН Сергей Федотов, который проводил детальные исследования вулканизма и сейсмичности Курило-Камчатской дуги", — рассказывает Владимир Кафтан.

Он уточнил, что Федотов и установил ряд общих закономерностей размещения очагов сильнейших землетрясений, выделив наиболее вероятные места следующих таких событий. Наработки ученого легли в основу программы сейсмологической безопасности региона, которая позволила минимизировать последствия будущих землетрясений для региона.

Однако, как отмечают ученые, это не единственные сейсмоопасные зоны в стране. "Якутия, Хабаровский край, Прибайкалье, район озера Байкал, а также Северный Кавказ и Крым также являются сейсмоопасными", — отвечает Петр Докукин, уточняя, что на большой части европейской России вероятность землетрясений оценивается как низкая.

Но, как заявляет эксперт, Черноморское побережье и Кавказ являются исключениями. "К тому же абсолютно безопасных зон в стране нет: даже в Москве в 2013 году ощущались слабые толчки от землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки", — добавляет он.

Защита человечества от землетрясений растет

Развитие человечества будет сопровождаться сильными землетрясениями постоянно, считают эксперты, добавляя, что в иных спокойных условиях существование человечества немыслимо. Сегодня сейсмическая опасность оценивается гораздо более надежно, чем столетие тому назад, когда были изобретены первые совершенные сейсмические инструменты отмечают ученые. "По крайней мере, результат полного отсутствия человеческих жертв после недавнего Камчатского землетрясения, несравнимый с массовой гибелью людей при других подобных событиях, является ярчайшим доказательством прогресса в наших знаниях и технологиях", — заключает Владимир Кафтан.

Виктория Дегтярева