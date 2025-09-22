Единственной проблемой оставалась сложная и долгая обработка данных

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Исследователи Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали программный комплекс, который находит трещины и повреждения в зданиях с помощью незаметных колебаний. При этом само здание не нужно повреждать для проверки, сообщили в пресс-службе университета.

"В процессе проведения измерений мы размещаем датчики. <...> Датчики измеряют мгновенную скорость колебаний [здания]. Эти колебания незаметны для человека. <...> Из записанных шумовых колебаний мы выделяем собственные колебания - стоячие волны", - приводятся в сообщении слова магистра кафедры геофизических систем НГТУ Андрей Скоробогатько. По его словам, изучение этих волн помогает понять, в каком состоянии находится здание, где есть трещины или поломки.

Здания постоянно вибрируют от ветра, транспорта и движения людей. Эти незаметные колебания несут информацию о состоянии конструкций. Новосибирские специалисты научились "читать" этот скрытый язык и разработали программу для выявления трещин и дефектов без визуального осмотра. Ключевое достоинство метода - он работает без вмешательства в структуру здания: не нужны взрывы, удары или искусственные вибрации, которые могут нанести вред сооружению.

Единственной проблемой оставалась сложная и долгая обработка данных. По словам специалиста, программный комплекс автоматизирует весь процесс анализа. Нужно только загрузить данные с датчиков и схему их расположения - программа построит карту колебаний и избавит от множества однообразных действий: ручных расчетов, построения графиков и сравнения показателей.

Технология уже прошла испытания на жилых домах в Подмосковье и животноводческих комплексах Тверской области, результаты подтвердили эффективность разработки. Программный комплекс получил официальную государственную регистрацию программ для ЭВМ.