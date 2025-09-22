Слушатели научно-популярных лекций также узнают о растениях - ровесниках динозавров, происхождении соевой пищи и применении квантовых технологий в исследовании свойств лекарственных растений

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Реальное растение, которое могло быть прообразом аленького цветочка из одноименной сказки Сергея Аксакова, станет одной из тем выступлений ученых на московской площадке международного фестиваля "Наука 0+", сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. В столице его организаторами выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль "Наука 0+" пройдет здесь 10-12 октября и будет включать интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы.

"Гости тематической площадки "Вселенная удивительных растений", которая будет работать 10-11 октября на базе Института физиологии растений РАН, узнают, какой цветок вдохновил автора сказки про аленький цветочек, почему фламинго розовые, как выжила флора эпохи динозавров и какие культуры сегодня являются незаменимыми помощниками космонавтов", - уточнили ТАСС в дирекции фестиваля.

Слушатели научно-популярных лекций также узнают о растениях - ровесниках динозавров, происхождении соевой пищи и применении квантовых технологий в исследовании свойств лекарственных растений. Гостей площадки также ждет экскурсия по лабораториям научного центра, интерактивная выставка с живыми образцами клеток и корней растений, выставка книг, кинопоказы и квизы.

"Гости узнают о методах криосохранения и культивирования in vitro растительного материала, культивации растительных клеток и их скоплений в жидкой среде и многом другом. Посетители также увидят первую, старейшую в мире культуру клеток женьшеня, успешно существующую уже более 65 лет", - уточнили в пресс-службе проекта.

О фестивале

"Наука 0+" входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. Юбилейная программа XX фестиваля "Наука 0+", включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в 10 странах. За 20 лет совокупная аудитория фестиваля составила более 100 млн человек.

В 2025 году количество площадок, которые будут работать в Москве 10-12 октября, превысит 100 локаций. Главная тема фестиваля в 2025 году - "Твоя квантовая Вселенная" - соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий.

"С самого рождения, с первых шагов и первых вопросов, человек становится исследователем. Задача фестиваля "Наука 0+" - поддерживать этот природный интерес, давать инструменты для познания и помогать каждому, от мала до велика, открывать для себя удивительный мир науки. ИФР РАН много лет является участником фестиваля, но в этом году впервые открывает свои двери в качестве его тематической площадки. В нашем институте мы видим огромный потенциал в каждом, кто готов изучать мир. Мы стремимся создать среду, где научный интерес, зародившийся с "нуля", будет расти и развиваться, формируя новое поколение ученых и новаторов, поэтому с удовольствием поделимся своими научными знаниями со всеми посетителями мероприятия", - отметил директор ИФР РАН Дмитрий Лось, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и "Эн+". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки".

ТАСС - генеральный информационный партнер события.