Суть проекта заключается в создании усовершенствованной технологии получения рекомбинантных белковых комплексов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разрабатывают уникальную технологию, которая позволит с высокой точностью оценивать интенсивность и длительность клеточного иммунитета после применения уже имеющихся мРНК-вакцин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ имени И. М. Сеченова приступили к созданию новой технологии, которая позволит с высокой точностью оценивать интенсивность и длительность клеточного иммунитета, формируемого после вакцинации, в том числе современными мРНК-препаратами. Эта разработка ускорит и удешевит создание новых вакцин, позволяя на ранних этапах отбирать самые эффективные кандидаты", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, оценка эффективности вакцины в настоящее время является очень сложной и трудоемкой задачей, поэтому новый проект ученых Сеченовского университета направлен на ее решение.

Отмечается, что суть проекта заключается в создании усовершенствованной технологии получения рекомбинантных белковых комплексов, содержащих вакцинные пептиды - неоантигены (опознавательные значки), которые появляются на поверхности клеток после введения вакцины. Использование усовершенствованной технологии даст ученым возможность точно подсчитать количество активированных иммунных клеток в образцах крови пациентов или экспериментальных животных, прошедших вакцинацию, а также оценить интенсивность иммунного ответа и длительность сохранения иммунной памяти.

"Она (новая технология - прим. ТАСС) позволит тестировать эффективность экспериментальных вакцин-кандидатов в лабораторных условиях и не тратить время и ресурсы на длительные клинические испытания неперспективных вариантов", - приводятся в сообщении слова руководителя центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ Василия Степаненко.