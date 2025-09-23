Расчеты для четырех тестовых астероидов показали, что при недостатке данных о движении объекта, а значит, сильной нелинейности обратной задачи, использование линейных методов является недостаточным для стохастического моделирования параметрической неопределенности

ТОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Новый способ предсказывать угрозы столкновения астероида с Землей, который позволяет уменьшить количество ошибок и ложных сигналов при отсутствии реальной угрозы, разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ежегодно астрономы обнаруживают около 30 000 астероидов, из которых примерно 3000 сближаются с Землей. Чтобы оценить уровень угрозы, для каждого объекта строят облако неопределенности (разброса) - множество возможных траекторий его полета. Вероятность столкновения определяется исходя из доли в облаке "виртуальных астероидов", пути которых пересекаются с планетой.

"Сегодня для оценки вероятности столкновения астероида с Землей чаще всего используется линейное стохастическое моделирование параметрической неопределенности - алгоритмически простой и быстрый метод. Однако, как выяснили ученые физического факультета ТГУ, при оценке объектов с малым количеством наблюдений линейные методы могут давать серьезные ошибки и предсказывать катастрофу при отсутствии реальной угрозы. Поэтому в таких случаях необходимо использовать более алгоритмически сложные нелинейные модели. Результаты оценки, полученные с помощью двух разных методов, могут отличаться в десятки и даже сотни раз", - сказано в сообщении.

Расчеты для четырех тестовых астероидов показали, что при недостатке данных о движении объекта, а значит, сильной нелинейности обратной задачи, использование линейных методов является недостаточным для стохастического моделирования параметрической неопределенности. Это может привести к неверным оценкам вероятности столкновения и ложно предсказать угрозу там, где ее нет. Так, в некоторых случаях нелинейная оценка показывала нулевую вероятность столкновения, в то время как линейная прогнозировала катастрофу.

"Области неопределенности на основе линейных оценок всегда имеют эллипсоидальную форму. Но для объектов с малым количеством наблюдений форма области искривляется, и это хорошо отражают только нелинейные методы. Поэтому мы считаем, что в условиях сильной нелинейности, когда асимметрия возможных траекторий превышает 0,5, следует отдавать предпочтение нелинейным методам, несмотря на то, что они сложнее алгоритмически и требуют больше времени", - сказала доцент кафедры астрономии и космической геодезии ФФ ТГУ Ольга Сюсина.

Исследование выполнено в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ.