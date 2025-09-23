Она длилась 26 минут

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце 23 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"23 сентября в 13:34 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (S03W24) продолжительностью 26 минут", - говорится в сообщении.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 23 сентября, по прогнозу, слабо повышенная вспышечная активность с умеренными рисками для Земли.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.