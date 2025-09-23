Пока системы искусственного интеллекта способны анализировать научные статьи и искать какие-то закономерности в данных, отметил директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Полноценное использование ИИ в науке станет возможным тогда, когда системы ИИ научатся создавать "игрушечные модели" - упрощенное описание сложных физических явлений или других феноменов, изучаемых учеными. Пока нейросети лишены такой возможности, заявил на круглом столе на форуме "Микроэлектроника 2025" директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

"Если мы пытаемся внедрить ИИ в науку, нам нужно дать четкое определение тому, что представляет собой наука. К примеру, в нашей области науки принято говорить о том, что цель науки заключается в получении понимания, а не каких-то результатов замеров. И пока мы очень далеки от того, чтобы отдать формирование этого понимания на откуп искусственному интеллекту", - отметил Федоров.

Как объяснил физик, это связано с тем, что в настоящее время системы ИИ способны анализировать научные статьи и искать какие-то закономерности в данных, но при этом они пока не могут делать "игрушечные модели", которые позволяют раскрывать управляющие принципы сложных физических феноменов и быстро просчитывать эти процессы при помощи компьютерных моделей.

"Многие талантливые ученые способны наводить мосты между сложной реалистичной моделью, содержащей огромное число параметров, и этим упрощенным представлением данного феномена. Это не меняет саму систему, но радикально трансформирует наше понимание и дает нам новые знания. Пока ИИ не способен совершать этот креативный скачок, у ученых будет чем заняться, что в особенности касается квантовой физики", - подытожил исследователь.

