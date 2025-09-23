Его концепцию разработают на слете "Отряды в науке"

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Студенческий научно-технический отряд впервые будет создан в Архангельской области. Как сообщили ТАСС в Архангельском региональном отделении МООО "Российские студенческие отряды", его концепцию разработают на региональном слете студотрядов, который пройдет с 25 по 29 сентября.

"Результатом регионального слета станет совместно разработанная карта развития студенческого научно-технического отряда в Архангельской области и проекты популяризации науки среди молодежи", - рассказал руководитель Архангельского регионального отделения Егор Иванов.

На слет "Отряды в науке" соберутся более 400 молодых исследователей Поморья. Это будет обучающий интенсив, направленный на внедрение научно-технического творчества в молодежные объединения и создание сообщества молодых лидеров. В программе примут участие бойцы студенческих отрядов региона, а также жители Архангельской области 14-35 лет, которые интересуются научной деятельностью.

"Слет заложит основу для сообщества молодых ученых и лидеров, которые смогут осваивать и популяризировать современные технологии. Это усилит кооперацию между наукоемкими предприятиями и молодежью, что важно для развития региона и страны", - отметил директор Центра молодых исследователей "Полюс" Олег Минчук.

Программа слета разделена на три трека. В рамках направления "Учись" участники узнают о роли студенческих отрядов в развитии науки и разработают дорожную карту для создания научно-технического отряда в регионе. Трек "Трудись" будет посвящен подведению итогов работы отрядов в третьем трудовом семестре, также он включает конкурс на звание лучшего руководителя молодежных трудовых отрядов области. Третий трек, "СО.Здавай" ориентирован на творческое развитие: в его программу войдет XIII фестиваль отрядных талантов "Талисман" и другие мероприятия.

Слет студенческих отрядов Архангельской области "Отряды в науке" реализуется Центром молодых исследователей "Полюс" при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Партнеры программы: Архангельское региональное отделение МООО "Российские студенческие отряды", Штаб молодежных трудовых отрядов при поддержке агентства по делам молодежи Архангельской области в рамках государственной программы "Молодежь Поморья".