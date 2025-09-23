Открытие говорит в пользу того, что мегарапторы существовали на юге современной Южной Америки и оставались на вершине местных пищевых пирамид как минимум до самого конца мезозойской эры

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили на юге Аргентины останки ранее неизвестного вида хищных динозавров, который обладал необычно мощными передними лапами с длинными когтями. Его открытие говорит о необычно долгом существовании ящеров из рода мегарапторов на территории Южной Америки, пишут ученые в статье в научном журнале Nature Communications.

"Нам удалось обнаружить в Патагонии останки одного из последних мегарапторов, живших на Земле в конце меловой эры. Его открытие говорит о том, что эти загадочные хищные рептилии дожили до самого конца мезозойской эры, а также свидетельствует о том, что они были одними из высших хищников на юге Южной Америке в ту эпоху. Это отличает данную часть континента от его северных регионов, где в это время господствовали хищные динозавры из группы тероподов", - говорится в исследовании.

Открытие совершила группа аргентинских и американских палеонтологов под руководством научного сотрудника Патагонского института геологии и палеонтологии (Аргентина) Лусио Ибирику при проведении раскопок на территории южной аргентинской провинции Чубут, где залегают породы, сформировавшиеся в конце меловой эры, около 66-70 млн лет назад.

В отложениях ученые обнаружили крайне необычную и ценную находку - частичный скелет хищного динозавра, который был погребен вместе с останками его последней жертвы, пока неизвестного вида древних крокодилов. Обнаруженный исследователями ящер, получивший имя Joaquinraptor casali, обладал массой как минимум в одну тонну, его длина превышала семь метров, а высота составляла около трех метров.

Находка сразу привлекла внимание ученых тем, что динозавр представляет собой пока самого позднего мегараптора. Они являются слабо изученной категорией хищных динозавров, которые обитали на территории будущей Южной Америки, Австралии и Азии в меловом периоде. Мегарапторы сильно отличаются по анатомии от более распространенных двуногих хищников-целурозавров, к числу которых относятся предки птиц, что порождает ожесточенные споры о том, к какой части древа эволюции динозавров они относятся и когда они исчезли с лица Земли.

Как отмечают исследователи, обнаружение останков Joaquinraptor casali говорит в пользу того, что мегарапторы существовали на юге современной Южной Америки и оставались на вершине местных пищевых пирамид как минимум до самого конца мезозойской эры. Это свидетельствует о наличии у них уникальных приспособлений, которые помогали им успешно конкурировать за экологические ниши с целурозаврами и прочими топ-хищниками мелового периода, подытожили палеонтологи.