Разработана новая технология сушки семян рапса с помощью пищевой добавки

Такая технология сокращает энегозатраты

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН предложили новую технологию сушки семян рапса с помощью пищевой добавки Е518. Такая технология сокращает энегозатраты, говорится в сообщении центра.

Рапс - одна из важнейших масличных культур в мире. Его масло используется не только в пищевой промышленности, но и в производстве текстиля, косметики, красок и мыла. Красноярский край последние шесть лет является лидером в России по объему производства семян рапса. В 2023 году под агрокультуру в крае отведено 297,7 тыс. га. Аграрии в 2024 году собрали около 458,6 тыс. тонн.

"Ученые предложили принципиально новый метод сушки ценных семян рапса с использованием сульфата магния - вещества, известного как пищевая добавка E518. Этот способ позволяет быстро и без лишних затрат достичь кондиционной влажности семян без термического воздействия, сохраняя их высокую всхожесть и качество масла. Такой подход не только в разы сокращает энергозатраты, но и открывает новые перспективы для качественной переработки рапса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае перегрева на несколько градусов при традиционном методе сушки рапса с помощью нагретого воздуха снижается качество семян рапса, они становится хрупкими и в них снижается содержание аминокислот, а ценное масло и белок деградируют. Также такой способ считается сложным и дорогостоящим, а высокое содержание масла в рапсе представляет значительный риск самовозгорания при использовании неправильных температурных режимов.

Альтернативный способ предполагает, что семена рапса смешивают с кристаллами сульфата магния, который вытягивает влагу из семян без теплового воздействия. После процедуры кристаллы легко отделить от семян просеиванием. "Метод продемонстрировал высокую эффективность. Необходимый для зерна уровень влажности в 7-8% достигается всего за 1-4 часа в зависимости от начальной влажности семян. При этом всхожесть семян после обработки сорбентом остается высокой - 89-92%, что соответствует элитным категориям качества", - подчеркнули в центре.

Результаты исследования опубликованы в журнале Molecules. Ученые подчеркивают, что данная разработка имеет значительный потенциал для практического применения в агропромышленном комплексе.