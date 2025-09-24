Российские ученые выяснили, что развитие этих недугов сопровождается существенными переменами в липидном составе плазмы крови пациента

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили, что развитие депрессии и шизофрении сопровождается существенными переменами в липидном составе плазмы крови пациента, что позволяет использовать выявленные липидные биомаркеры для диагностики страдающих от клинической депрессии и шизофрении. Об этом сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"С внедрением в психиатрию объективных биологических маркеров болезней врачи получат прежде недоступные им инструменты, которые будут дополнять их субъективную оценку. Кроме того, биомаркеры сделают возможным более раннее выявление заболеваний в режиме скрининга или в тех случаях, когда на ранней стадии заболевания симптомы слабо выражены либо одинаковы у разных расстройств", - пояснила научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации "Сколтеха" Анна Ткачев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при изучении образцов плазмы крови 416 пациентов с характерными психотическими и аффективными расстройствами и 272 здоровых индивидов, наблюдавшихся или лечившихся в психиатрической больнице в Уфе и в одной из профильных клиник в Москве. Ученые проанализировали состав этих проб при помощи масс-спектрометра, что помогло выявить сдвиги в концентрации 144 жировых молекул в крови носителей болезней по сравнению с аналогичными показателями здоровых добровольцев.

Концентрации 37 из них менялись по-разному для каждой из двух болезней, а остальные 107 молекул отклонялись схожим образом и для шизофрении, и для клинической депрессии. Опираясь на эти данные, Ткачев и ее коллеги разработали систему машинного обучения, которая способна с 83% уровнем успешности выявлять данные заболевания по набору сдвигов в концентрации данных липидных биомаркеров в образцах крови пациентов.

"Мы показали, что по липидному профилю можно не просто установить наличие заболевания, но и провести различие между двумя группами расстройств: психотическими (шизофрения) и аффективными (депрессия). Надеемся, что эти результаты ускорят развитие персонализированной медицины и внедрение анализа крови на липиды в качестве инструмента для более точной диагностики психических расстройств, особенно в спорных случаях", - подытожила стажер-исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации "Сколтеха" Анастасия Голубова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.