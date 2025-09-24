Вторая за сутки сильная вспышка произошла на Солнце

Повышенная активность продолжается уже несколько дней, сообщили в лаборатории солнечной астрономии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вторая за день вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"24 сентября в 22:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4224 (S12W49) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке М1.0.

Уже несколько дней, согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, продолжается слабо повышенная активность с умеренными рисками для Земли.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.