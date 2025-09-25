В Петербурге разработали электроды на основе микроигл для точной ЭКГ

Технология заменяет громоздкие плоские датчики и позволяет комплексно оценить состояние организма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Исследователи Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина) создали микроиглы-электроды для точной ЭКГ и фитнес-мониторинга. Разработка позволяет заменить превосходящие по размеру датчики, сообщили ТАСС в пресс-службе ЛЭТИ.

"Технология заменяет громоздкие плоские датчики и позволяет комплексно оценить состояние организма", - отметили в пресс-службе.

Современная медицина и системы мониторинга здоровья широко применяют электрофизиологические методы, начиная снятием электрокардиограммы (ЭКГ) и заканчивая анализом биоэлектрической активности мозга. Однако используемые для этого традиционные плоские кожные электроды сталкиваются с рядом ограничений: для их установки требуется значительная площадь контакта, а высокое сопротивление кожи может искажать получаемые данные. Это негативно сказывается на точности диагностики и снижает комфорт при длительном использовании.

Петербургские ученые предложили альтернативное решение - на основе микроигл длиной менее 2 мм. Эти микроиглы минимально инвазивно проникают через роговой слой кожи, обладающий наибольшим сопротивлением, что позволяет значительно улучшить передачу сигнала и повысить точность измерений.

"Микроигольчатые электроды, особенно изготовленные современными методами аддитивных технологий, являются перспективной заменой традиционным решениям. Мы доказали, что они обеспечивают идентичную точность измерения импеданса, но требуют в разы меньшей площади контакта с кожей и дают более чистый сигнал, минуя барьер рогового слоя", - приводятся слова младшего научного сотрудника Института силовой электроники и фотоники (ИСЭФ) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Степана Парфеновича.

В ходе исследования ученые изготовили и провели сравнение трех видов электродов: традиционных плоских, из сплошных металлических микроигл и на основе металлизированных полимерных микроигл, полученных методом 3D-печати. Лучшие результаты показали массивы из 25 металлизированных полимерных микроигл: их сигналы практически совпадали с данными стандартных плоских электродов с токосъемной площадью 144 мм , при этом общая площадь поверхности этих микроигл была в 3,7 раза меньше.