25 сентября, 10:35
Наука

Клинические испытания российского препарата от рака мозга начнутся в 2026 году

Тестирование будет проводить Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН заявил о готовности начать проведение клинических исследований препарата на основе генно-модифицированного онколитического вируса осповакцины против рака головного мозга в 2026 году. Об этом журналистам сообщила старший научный сотрудник института Елена Кулигина.

"Мы планируем клинические исследования второй фазы для терапии рака молочной железы и хотим замахнуться на клинические исследования первой и второй фазы для терапии опухоли головного мозга", - сказала Кулигина. В ее презентации отмечается, что приступить к такому этапу исследователи намерены уже в 2026 году.

В начале 2025 года завершилась первая фаза испытаний этого же препарата против рака молочной железы. "Исследование проводилось в четырех клинических центрах в два этапа. <…> Что касается эффективности, то в 50% случаев была стабилизация опухоли при однократном введении на 60-й день и при многократном - у 80% на 82-й день", - добавила Кулигина.

Препарат представляет собой противоопухолевое средство, созданное на базе штамма вируса, который применяется для создания вакцины против оспы. Ученые заменили два гена вируса для усиления иммунного ответа и создания большей противоопухолевой активности. Доклинические испытания препарата показали, что он эффективно подавляет развитие основной опухоли, не затрагивая здоровые клетки. В декабре 2021 года Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания препарата против рака груди.

Об онколитических вирусах

Для борьбы с онкологическими заболеваниями недавно начали использовать так называемые онколитические вирусы, модифицированные таким образом, что они лишены генов, вызывающих развитие самых неприятных симптомов вирусной инфекции, а вместо них вставлены гены, стимулирующие противоопухолевый иммунитет. Измененный вирус проникает преимущественно в раковые клетки и их разрушает. Далее вирус стимулирует собственный иммунитет человека, и организм начинает сам бороться с раковыми клетками. 

