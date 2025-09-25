Управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани отметил, что Россия занимает первое место в мире по степени готовности внедрения данной технологии в клиническую практику

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Разработанные в России импланты барабанных перепонок, напечатанные при помощи биопринтеров, будут ежегодно устанавливаться сотням пациентов из Москвы в ближайшие несколько лет. Об этом сообщил на Мировой атомной неделе управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Мы сделали за последние 1,5-2 года существенный рывок в практическом применении технологий биопечати и вышли из университетских лабораторий в клиники и госпитали. Сейчас созданные нами технологии используются в НИИ оториноларингологии имени Свержевского, и в результате этого сотрудничества напечатанные нами барабанные перепонки вернули слух четырем десяткам пациентов, в том числе ветеранам СВО", - отметил Хесуани.

В этом отношении, по словам Хесуани, Россия занимает первое место в мире по степени готовности внедрения данной технологии в клиническую практику. Как отметил исследователь, в рамках сотрудничества с Департаментом здравоохранения Москвы планируется ежегодно осуществлять сотни подобных имплантаций в течение ближайших нескольких лет.

"В теории, имеющиеся у нас принтеры позволяют изготовлять десятки тысяч барабанных перепонок в год. Сейчас мы ведем переговоры по включению данной технологии в тарифы ОМС, и мы делаем большие шаги к этому", - подытожил Хесуани.