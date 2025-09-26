В РФ создали новые биоинженерные системы для лечения опухолей мозга

Как сообщил директор департамента медицинской биологии и биотехнологии ДВФУ Вадим Кумейко, ученые подтвердили гипотезу, что при мутации в одном из генов для глиом нужно использовать препараты, увеличивающие нестабильность генома и расхождение хромосом клеток опухоли

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали новые биоинженерные системы, которые могут определить метод лечения опухолей мозга. Об этом журналистам сообщил директор департамента медицинской биологии и биотехнологии ДВФУ Вадим Кумейко.

По словам Кумейко, лечению онкологии мешает большое разнообразие опухолей - все зависит от конкретного пациента. "Мы предлагаем подходы, с помощью которых можно относительно быстро разобраться в индивидуальной истории пациента, благодаря взаимодействию с врачами, с нейрохирургами есть возможность посмотреть на каждую опухоль, удаленную у пациента, используя разные подходы, связанные с изучением подробностей клеточного состава и заканчивая генами пациента", - сказал он.

Еще одной проблемой Кумейко назвал наличие не только активно размножающихся клеток, но и менее активных клеток, которые, могут "переползать" и заставлять болезнь прогрессировать. Ученые подтвердили гипотезу, что при мутации в одном из генов для глиом (самая распространенная первичная опухоль головного мозга) нужно использовать препараты, увеличивающие нестабильность генома и расхождение хромосом клеток опухоли.