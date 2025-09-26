Отмечается экстремально раннее начало ледообразования на Северном морском пути

Это может привести к трудностям в навигации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Ученые несколько недель фиксируют процессы осеннего ледообразования, что экстремально рано и может привести к трудностям в навигации 2025 года по Северному морскому пути (СМП). При этом на СМП наблюдают тенденцию раннего начала разрушения ледового покрова и более поздних осенних процессов замерзания, сообщила ТАСС и. о. начальника Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.

"Мы сейчас находимся в новом климатическом периоде, и он действительно характеризуется более легкими ледовыми условиями. <…> Если говорить о настоящем, то учеными института уже несколько недель фиксируются процессы осеннего ледообразования, что необычайно рано и может привести к трудностям в навигации этого года", - рассказала Ильина на XVIII международной выставке и конференции "Нева" в Санкт-Петербурге.

Эксперт отметила, что на данный момент происходит сокращение массива ледяного покрова, а не его площади. Еще 15-20 лет назад лед был толще. Сейчас на трассовой части становится меньше остаточных и старых льдов - это лед толщиной более 1,7-2 м.

"Легкие ледовые условия облегчают навигацию, расширяют сроки, но нельзя забывать, что имеются такие локальные зоны выхода льда, которые в течение всего летнего периода не разрушаются и осложняют навигацию для судов слабых ледовых классов. В некоторых годах, например, в 2012 году у нас трассовая часть полностью очистилась от льда" - объяснила Ильина.

Сотрудники института создали климатический прогноз до 2050-го года. Ожидается, что примерно через семь лет в районе СМП будет не сильное похолодание, затем небольшое потепление. Однако в среднем ледовитость морей сохранится на том же уровне с небольшой тенденцией к увеличению, заключила специалист.

О выставке

18-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа"НЕВА 2025" проходит в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум" с 23 по 26 сентября 2025 года.

На своей площадке мероприятие соберет свыше 35 000 участников из России и более 30 стран мира. Общая площадь экспозиции составляет 50 000 кв. м. Более 630 экспонентов представляют свои передовые разработки и технологии, охватывающие все аспекты морской отрасли - от судостроения и судоходства до освоения океана и шельфа.