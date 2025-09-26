Для создания новых лекарств разрабатывают 15 молекул

Трое них - будущие препараты на основе микроРНК

ТОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. 15 молекул-кандидатов, которые в будущем станут лекарственными препаратами, разрабатывают ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Трое из этих молекул - будущие препараты на основе микроРНК, сообщила доктор медицинских наук, профессор, заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией СибГМУ Елена Удут в рамках Всероссийского форума "Медицинские университеты в Приоритете-2030".

"Программа "Приоритет-2030" стимулирует проведение передовых исследований в области генетики и онкологии, ориентируя деятельность университета на достижение прорывов в науке и практической медицине. Формирование научных групп мирового уровня, развитие передовой научно-технологической инфраструктуры, отраслевое взаимодействие с университетами, НИИ и технологическими компаниями, модернизация биомедицинского и фармацевтического образования - все это привело к масштабному развитию молекулярно-генетических и клеточных технологий и расширило пакет перспективных лекарственных веществ до 15 молекул различного уровня готовности", - сказала Удут, добавив, что три из них - будущие микроРНК-препараты.

В пресс-службе пояснили, что создание молекул-кандидатов - это отправная точка создания лекарств. После прохождения полного цикла фармразработки, они могут стать лекарственными препаратами.

"Мы кардинально пересмотрели нашу политику научно-технологического развития, внедрив продуктовую логику. Это означает, что мы целенаправленно выявляем и доращиваем перспективные разработки до высокого уровня готовности, создавая сквозную систему от идеи до внедрения", - сказал во время форума ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Проведение Всероссийского форума "Медицинские университеты в Приоритете-2030" было инициировано СибГМУ в 2023 году, где участниками стали более 500 человек, в числе которых ректоры и проректоры, представители научных организаций, руководители органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья. В 2025 году форум проходит в Уфе 25-27 сентября.