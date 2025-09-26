КБГУ и МГУ доказали эффективность влияния полимеров на урожайность агрокультур

Ученые сосредоточились на кукурузе и подсолнечнике - культурах, наиболее характерных для Северо-Кавказского региона

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) и Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова провели эксперимент, который доказал эффективность влияния полимеров на урожайность сельскохозяйственных культур на примере кукурузы и подсолнечника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках научного сотрудничества между КБГУ и химическим факультетом МГУ ученые провели эксперимент, направленный на оценку влияния полимеров на рост и развитие сельскохозяйственных культур. Исследования прошли на экспериментальном поле ботанического сада КБГУ. Ученые сосредоточились на кукурузе и подсолнечнике - культурах, наиболее характерных для Северо-Кавказского региона.

"Полиэлектролиты показали себя как эффективный регулятор роста, обеспечивая удержание влаги в почве и предотвращая ее испарение. Высокое содержание азота в этих полимерах также позволило им выступать в роли "умного удобрения", что способствовало практически стопроцентной всхожести семян.

Ученые также выявили, что обработка почвы полимерами не только повысила всхожесть семян, но и улучшила другие важные параметры, такие как зеленая масса и скорость созревания", - рассказала проректор КБГУ по НИР - директор центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ, член-корреспондент РАН Светлана Хаширова.

В сравнительных испытаниях оба материала показали высокую эффективность в повышении урожайности и улучшении качества плодов. Выявлены два перспективных полимера - один из МГУ и другой из КБГУ. Первоначальные результаты эксперимента были представлены на всероссийской конференции "Полимеры для сельского хозяйства". Ученые планируют продолжить исследования, расширяя эксперимент на другие культуры и регионы.

"Окончательные результаты по повышению урожайности и белковой ценности будут подведены через месяц, но уже сейчас видно, что растения, обработанные полимерами, имеют более совершенные початки с большим количеством зернышек", - пояснила Хаширова.

После завершения эксперимента ученые КБГУ смогут предложить агропроизводителям новые рецептуры для замены традиционных удобрений, которые часто оказывают негативное воздействие на окружающую среду. А сама разработка - важный шаг к более экологически чистым методам ведения сельского хозяйства, пояснили в вузе.