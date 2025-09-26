В Петербурге представили первый в РФ подводный коллектор для сбора углеводородов

Проект был реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское Морское бюро машиностроения (СБП МБМ) "Малахит" представило опытный образец первого в России подводного коллектора для сбора углеводородов на международной выставке судостроения "Нева 2025". Проект был реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Манифольд - это, по сути, приемно-распределительный коллектор, который собирает пластовой флюид с нескольких скважин и объединяет их в единый коллектор. <...> Наш манифольд спроектирован и изготовлен в рамках ОКР [опытно-конструкторских работ] с Минпромторгом России. <...> В России манифольды не производились еще никогда", - рассказал ТАСС инженер 2-й категории Морского бюро машиностроения "Малахит" Алексей Папин.

Пластовый флюид - это вещество, которое находится в порах горных пород, в нем могут содержаться нефть и газ. Манифольд добывает этот флюид и транспортирует его на береговые сооружения для обработки. У манифольда имеется донное опорное основание "на сваях". "Они [сваи] сначала погружаются с судна обеспечения на дно, углубляются под собственным весом, затем с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата поочередно создается вакуум и они заглубляются на необходимую отметку", - сказал ТАСС Папин. После установки этого основания устанавливается сам манифольд с защитой от случайных повреждений.

Манифольд "Малахита" рассчитан на глубину установки до 500 м. "Манифольд должен безотказно эксплуатироваться на протяжении 30 лет. Практически все соединения трубопроводов сварные, соответственно, заменить их прямо под водой можно в теории, <...> но не предусмотрено", - сказал Папин.

Манифольд полностью собирался на Ижорских заводах в Санкт-Петербурге и на данный момент представлен на производственной площадке "Малахита". Папин добавил в беседе с ТАСС, что на опытном образце манифольда были апробированы технологии сварки, сборки новых комплектующих, налажена кооперация. "Много предприятий участвовало в создании этого манифольда".