Выведен полезный антиоксидант из косточки винограда

Он благотворно влияет на иммунитет и психическое состояние, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты из России вывели из виноградной косточки и кожицы полезный антиоксидант "ресвератрол", благотворно влияющий на иммунитет и психическое состояние. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

Он отметил, что в вине содержится некоторые компоненты, которые способствуют улучшению здоровья.

"[Российский производитель игристых и тихих вин] "Абрау-Дюрсо" сейчас занимается продуктом, который называется "ресвератрол". Это антиоксидант, который содержится в виноградной кожице и в косточке тоже. Мы сейчас проводим исследования в двух институтах, в Челябинске и в Новосибирске, по воздействию", - указал Титов.

По его словам, этот вид антиоксиданта оказывает положительное успокаивающее воздействие и "на 30% увеличивает эффективность борьбы с посттравматическими расстройствами".

"Кроме этого, повышает иммунитет. Противоожоговые сейчас свойства исследуем. И много разных таких потенциально положительных моментов", - добавил спецпредставитель президента РФ.

В связи с этим Титов подчеркнул, что российские специалисты активно развивают эту отрасль, поскольку она имеет большой потенциал.

"Сейчас мы собираемся делать несколько продуктов: воду с ресвератролом, косметику с ресвератролом, БАДы с ресвератролом", - конкретизировал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.