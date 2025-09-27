Кроме того, искусственный интеллект сокращает синтез металлических сплавов в 200 раз, сообщил министр науки и высшего образования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта позволяет в два раза сократить скорость синтеза ряда лекарств и в 200 раз - металлических сплавов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Скорость синтеза металлических сплавов в некоторых областях [с применением искусственного интеллекта] выросла более чем в 200 раз. Целые области естественно-научного и инженерно-технического знания не требуют натурных испытаний <...> - фармакология, медицина. В некоторых случаях почти наполовину сокращается время пересбора составов лекарств - задача, которую раньше невозможно было решить", - рассказал он на лекции на марафоне "Знание. Первые" в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ.