Министр науки и высшего образования напомнил о проблемах авторства научных данных и работ, а также достоверности информации, выработанной с помощью нейросетей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ серьезно и обстоятельно работает над этическими аспектами использования искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр Валерий Фальков на лекции на марафоне "Знание. Первые" в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ.

"Проникновение ИИ в сферу образования показывает, что регуляторная рамка, этическая рамка выработанной модели пока не сформирована. То же самое мы видим и в сфере исследований и разработок, в сфере науки. Пока еще разрабатываются стандарты, методологии, этические кодексы, определяющие, как именно следует применять ИИ в исследовательской деятельности. Без этой рамки исследования рискуют стать разрозненными и несопоставимыми", - рассказал он.

Министр напомнил, в частности, о проблемах авторства научных данных и работ, а также достоверности информации, выработанной с помощью нейросетей.

"Что касается нашей работы как регулятора, Министерства науки и высшего образования, мы очень серьезно и обстоятельно над этим размышляем с коллегами из профессионального сообщества, с тем, чтобы осмыслить все аспекты, касающиеся ИИ в науке. Это и стратегическое планирование, и каталогизация решений, и понимание, какая инфраструктура для поддержки нам необходима", - рассказал министр .

Фальков подчеркнул, что рождение любого нового явления, любой новой экосистемы имеет "первым и фундаментальным условием создание новых правил игры".