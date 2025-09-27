Мероприятия пройдут в конце сентября в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманске, Ростове-на-Дону и Челябинске

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Росатом откроет выставки и мультимедийные арт-объекты, посвященные 80-летию российской атомной промышленности, в пяти городах России. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Мероприятия пройдут в конце сентября в Екатеринбурге, Мурманске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Уличные выставки, которые пройдут во всех пяти городах, рассчитаны на широкий круг зрителей и будут посвящены атомным технологиям будущего.

В Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Челябинске также пройдет межрегиональный фестиваль мультимедиа-арта - уникальные проекты, основанные на истории атомной промышленности в регионах, будут объединены единой художественной концепцией и командой авторов.

Кроме того, в Екатеринбурге с 25 сентября по 15 октября будут показывать световое шоу "Атомная любовь", в Челябинске с 25 по 28 сентября на памятник Игорю Курчатову будет проецироваться мультимедийное шоу, вдохновленное историей атомной науки и промышленности, а в Санкт-Петербурге с 27 по 28 сентября на стрелке Васильевского острова будет работать инсталляция, созданная в рамках фестиваля медиаискусства Digital Rain и вдохновленная достижениями атомной науки и промышленности.