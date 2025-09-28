Молодые ученые предложили меры по прогнозированию землетрясений и информирования о них

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Молодые ученые на Камчатке в рамках мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых разработали практические рекомендации по строительству "Кампуса первооткрывателей" с учетом сейсмической активности региона. Об этом ТАСС сообщила и.о. ректора Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, на базе которого проводилось мероприятие, Ольга Ребковец.

В 2024 году президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке дал поручение построить новый кампус для Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга.

"Участниками проектного трека были предложены меры по прогнозированию землетрясений и информирования о них - с опорой на карты сейсмического районирования региона, информацию об исторических землетрясениях, результатах геотехнических и геофизических изысканий и другие данные. С учетом опыта возведения таких объектов, как недавно открытые аэропорт Елизово и краевая больница, разработаны рекомендации по применению современных материалов и технологий для строительства "Кампуса первооткрывателей" в Петропавловске-Камчатском, который будет возведен к 2036 году", - рассказала Ребковец.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, организации безопасного нахождения преподавателей и студентов в кампусе - главный приоритет. "Здание расположится в центре города, в шаговой доступности от ключевых достопримечательностей, численность студентов, обучающихся в кампусе, составит 5 тыс. Еще 8 тыс. студентов программ дополнительного профессионального образования будут ежегодно посещать кампус, поэтому важно, чтобы здание отвечало всем требованиям сейсмостойкости", - сообщили в правительстве региона.

О работе других проектных групп IV мероприятия-спутника V Конгресса молодых ученых

Как сообщили ТАСС в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга, в рамках мероприятия-спутника в Петропавловск-Камчатский съехались ученые ведущих университетов страны: НИУ ВШЭ, НИУ МГСУ, МГТУ им. Баумана, МФТИ, РАНХиГС, Института океанологии им. Ширшова РАН, а также представители органов власти, Министерства науки и высшего образования РФ, МЧС и бизнеса - всего более 60 молодых ученых.

Одно из направлений работы участников было посвящено исследованию лавин. "Участники трека пришли к выводу, что, с учетом уже имеющегося массива исследований лавин, проведенных на Камчатке, в перспективе здесь может быть создана самая передовая инфраструктура для обеспечения лавинной безопасности людей в горной местности", - рассказали в вузе.

Участники проектной группы по предупреждению цунами обсудили новые методы прогнозирования в районе Халактырского пляжа - популярной туристической локации на Камчатке, где в 1952 году цунами унесло жизни нескольких человек. Результатом работы группы стали предложения по развертыванию системы предупреждения о цунами на территории Камчатки с использованием уже имеющихся сетей спутниковых геодезических и сейсмологических станций, что снизит расходы на ее внедрение.

Вокруг мероприятия-спутника развернулась программа фестиваля "Наука 0+". Она включала "Завтраки с учеными" в школах Петропавловска-Камчатского и Елизово, показы научно-популярного кино, лекции от ученых РГО и общества "Знание", мастер-классы и другие мероприятия. Основное событие, V Конгресс молодых ученых, в котором примут участие лидеры отечественной науки, состоится 26-28 ноября 2025 года в образовательном центре "Сириус".