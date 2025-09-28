В МАИ сумели снизить стоимость создания самолетов из композитов

Инновационная методика основана на принципе "пирамиды" расчетно-экспериментальных исследований

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты Московского авиационного института (МАИ) выработали новый подход к созданию композитных конструкций из разных материалов для воздушных судов, сообщили в пресс-службе МАИ. Он предполагает более скрупулезное отношение к композитным материалам, начиная с изучения их структуры.

"В Московском авиационном институте разработана комплексная методология проектирования, производства и эксплуатации композитных конструкций для отечественных самолетов, в частности МС-21 и SJ-100. Внедрение методики позволит ускорить и удешевить создание перспективных гражданских судов, а также повысить их надежность и долговечность", - отметили в пресс-службе.

Инновационная методика МАИ основана на принципе "пирамиды" расчетно-экспериментальных исследований. Это обеспечивает плавный переход от микро- к макроуровню: процесс начинается с детального изучения композитов на структурном уровне, затем следуют испытания на элементарных образцах, образцах с конструктивными укладками, конструктивно подобных образцах и агрегатах.

"Когда мы смотрим под микроскопом и выявляем следствия эксплуатационных и производственных дефектов, мы видим несовершенство структуры, которое можем моделировать. Это позволяет предсказать характер разрушения и дальнейшее поведение анизотропного материала. Мы стараемся более подробно разобрать уровни элементарных образцов, проводим испытания и валидируем наши расчетные модели, учитывающие как внутрислойные, так и межслойные характеристики композитов", - рассказал член авторского коллектива, инженер лаборатории №2 "Композиционные материалы" Сергей Ковтунов.

Система учитывает не только свойства композитов, но и детальные геометрические особенности конструкций (радиусы кривизны, толщину переходов), а также концентраторы напряжений (отверстия, болтовые соединения, стыки полимерных композитов с металлами). Исследователи проводят анализ ключевых конструктивных элементов, таких как стрингерные панели, полки и стенки лонжеронов, и особо ответственных соединений в конструкции самолета.

Работы проводятся в рамках проекта "Передовые инженерные школы".