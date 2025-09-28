На Солнце произошла сильная вспышка

Ее мощность была предпоследнего класса М

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"28 сентября в 11:40 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.4", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.