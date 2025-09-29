Разработанный российскими учеными композитный фотокатализатор открывает путь к импортозамещению важных компонентов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый композитный материал, с помощью которого производство компонентов для фармацевтики, косметики, полимеров можно сделать более безопасным, одноэтапным и менее зависимым от импорта. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник НОЦ "Нанотехнологии" ЮУрГУ Михаил Головин.

"Мы разработали новый композитный фотокатализатор для экологичного производства органических веществ. Это открывает путь к импортозамещению критически важных компонентов и упрощению технологических цепочек. В настоящее время метод отработан в лабораторных условиях, и мы видим, что технологию можно масштабировать до промышленных масштабов", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что разработанный фотокатализатор - вещество, которое ускоряет химические реакции под воздействием света. Подобные материалы хорошо себя показывают в области очистки воды и воздуха, а также технологию можно адаптировать для селективного синтеза органических веществ (в перспективе - для производства широкого ряда органических веществ).

"Ключевое преимущество нашей технологии заключается в том, что процесс проходит в одну стадию, при комнатной температуре и атмосферном давлении, а главным источником энергии служит солнечный свет. Это позволяет отказаться от традиционных методов, часто требующих жестких условий и токсичных реагентов (например, применения хлора - прим. ТАСС)", - сказал ученый.

По его словам, композитная структура вещества объединяет органический полимер (политриазинамид) и оксид железа. Синергия компонентов дает эффект, превосходящий простую сумму их свойств. Все исходные материалы для создания катализатора доступны в России и не являются дорогостоящими. Технология может найти применение в косметике для получения отдушек и ароматизаторов, фармацевтике для производства компонентов лекарств, в химической промышленности для синтеза пластификаторов и других веществ, используемых в производстве полимерных материалов.