Создан диагностический комплекс для определения опасного заболевания у коров

Диагностическое устройство представляет собой самоходное транспортное средство

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали диагностический комплекс для определения ацетона и метана в выдыхаемом воздухе. Изобретение, на которое получен патент, позволяет определить наличие у животных такого распространенного и опасного заболевания как кетоз, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Кетоз относится к метаболическим заболеваниям и связан с нарушением обмена веществ, в частности белков и углеводов, в организме животного. На заболеваемость влияют такие факторы как высокая молочная продуктивность, некачественные корма, несбалансированный рацион. Кетоз представляет серьезную опасность для здоровья животных: избыток кетоновых тел ведет к таким последствиям как снижение удоя, проблемы с воспроизводством, а в тяжелых случаях может повлечь летальный исход.

"Один из симптомов, который может указывать на наличие заболевания, - запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Коллеги обратились к нам с запросом: сделать устройство, которое будет определять, содержится ли ацетон и метан в воздухе, выдыхаемом коровой, что даст возможность своевременно диагностировать опасные заболевания у крупного рогатого скота", - рассказал ТАСС профессор кафедры химии и химических технологий НГТУ НЭТИ Александр Баннов.

Диагностическое устройство представляет собой самоходное транспортное средство, содержащее установленный на ходовую часть корпус, силовую установку, включающую приводную часть, бортовую систему построения маршрута. Комплекс оснащен системами считывания анализируемой пробы, отбора газовой пробы, видеонаблюдения, а также определения концентрации ацетона и метана в анализируемой пробе газа. Сенсор является многоразовым и не нуждается в замене в течение длительного времени.

После сбора проб производится количественная оценка концентрации ацетона и метана в анализируемой пробе, что позволяет определить стадию развития заболевания. Полученная информация считывается и записывается на сервер системы, обмен данными осуществляется посредством беспроводной связи. Диагностический комплекс относится к экспресс-методам и позволяет осуществлять быстрый мониторинг состояния здоровья крупного рогатого скота.

Диагностический комплекс также может использоваться в таких областях как промышленная безопасность, химическая технология, нефтехимия и нефтепереработка, охрана окружающей среды.