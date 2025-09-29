На Солнце утром произошла сильная вспышка

Ожидается высокая вспышечная активность с потенциальными рисками для Земли

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности - М произошла на Солнце утром 29 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"29 сентября в 04:45 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N05E46) зарегистрирована вспышка M3.6 продолжительностью 10 минут", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 29 сентября ожидается высокая вспышечная активность с потенциальными рисками для Земли.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.