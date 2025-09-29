Ученые ожидают высокую вспышечную активность с потенциальными рисками

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемое учеными слабое возмущение геомагнитного поля началось 29 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что, согласно прогнозу, ожидается высокая вспышечная активность с потенциальными рисками для Земли, а также возможны слабые возмущения магнитного поля Земли.