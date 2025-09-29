Протяженность пеплового шлейфа стало возможным измерить по снимку со спутника

Кубсат разработали в Высшей школе прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Протяженность пеплового шлейфа после извержения вулкана стало возможным измерить по снимку, сделанному 3-юнитовым кубсатом Polytech Universe-4. Его разработали в Высшей школе прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого совместно с ООО "СТЦ", сообщила пресс-служба вуза.

"[Кубсат] не только запечатлел извержение Ключевского вулкана на Камчатке, но и позволил определить протяженность пеплового шлейфа - около 205 км на момент съемки", - говорится в сообщении.

Снимок был сделан в первые дни после мощного землетрясения 30 июля, которое стало катализатором всплеска вулканической активности. Малый спутник работает на орбите с ноября 2024 года в рамках третьей космической миссии СТЦ.