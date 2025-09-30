Всплеск такой мощности наблюдался в последний раз в ночь на 15 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мощность магнитной бури на Земле увеличилась с G2 до G3. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G3 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо". При такой силе магнитного возмущения возможны ложные тревоги в предохранительных системах, "закипания" маслянных трансформаторов, перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи; полярные сияния наблюдаются в средних широтах.

В последний раз всплеск такого уровня мощности наблюдался в ночь на 15 сентября. Он был вызван влиянием на Землю крупной корональной дыры.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. отмечали, что магнитная буря уровня G1, которая началась 29 сентября, может продолжаться еще несколько часов, но, скорее всего, не усилится.