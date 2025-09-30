Оно было вызвано магнитной бурей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Яркое северное сияние наблюдали минувшей ночью над Петербургом и Ленобластью. Оно было вызвано магнитной бурей, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

"Нам с погодой повезло, режим дня и ночи подходящий, поэтому совпадение этих условий, плюс сама магнитная буря позволила нам этой ночью наблюдать северное сияние. Эта вспышка была вне прогнозов, не ожидали, что произойдет такая магнитная буря, но можно прогнозировать вероятность появления таких явлений, это как раз связано с солнечной активностью. Сейчас Солнце находится на максимуме своей активности, поэтому последний год очень часто были северные сияния", - сказал он.

Как добавил специалист, постепенно солнечная активность будет спадать, и примерно через пять лет она уйдет к своему минимуму, что значительно сократит количество северных сияний.

"Северное сияние - это визуализация магнитных бурь. Солнце у нас активное, оно бурлит, есть там свое магнитное поле, и когда поднимается большая магнитная петля, она расходится, разрывается, и в месте разрыва образуется выброс плазмы. И бывает, что этот поток плазмы устремляется в сторону Земли, и когда он достигает магнитного поля Земли, он начинает давить на него, толкать, и магнитное поле начинает колебаться", - рассказал ученый.

Ранее в социальных сетях стали распространяться видео с ярким северным сиянием, которое наблюдали жители Петербурга, Ленобласти, Карелии, Мурманской и Вологодской областей.