Он станет частью создаваемого инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", сообщил проректор по перспективным вопросам Сибирского федерального университета Сергей Верховец

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Научно-технологический кластер по глубокой переработке редких и редкоземельных металлов (РЗМ) начнет работу в Красноярске с 2026 года. Он станет частью создаваемого инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева", сообщил ТАСС проректор по перспективным вопросам Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

СФУ совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева выступили соинициаторами создания ИНТЦ. Центр должен сыграть ключевую роль в формирующемся кластере глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

"ИНТЦ станет научно-технологическим ядром кластера, при этом центр будет иметь распределенную структуру. Одна площадка будет размещена в Москве на базе РХТУ им. Менделеева, вторая площадка в Красноярске на базе СФУ и научного центра СО РАН, технопарковая зона будет расположена под Минусинском на юге края. На базе СФУ появится международный центр компетенций в области индустрии критических металлов, специальные научно-технические лаборатории, которые будут выполнять научно-исследовательские разработки как за счет государственных заказов, так и за счет промышленных предприятий. Планируем начать активную работу с начала следующего года", - сообщил Верховец.

По его словам, красноярский и московский вузы, в рамках постановления правительства РФ, до 1 декабря актуализируют стратегию развития ИНТЦ и кластера. Также с 2026 года университеты начнут подготовку квалифицированных специалистов в профильных для ИНТЦ "Долина Менделеева" технологических отраслях.

О кластере редкоземов

Как отметил Верховец, сам формирующийся кластер, помимо научно-технологического ядра, будет состоять из сырьевой части (перспективные месторождения редкоземов в Восточной Сибири) и производственных мощностей по их глубокой переработке, расположенных на территории Красноярского края и Хакасии. "Сейчас Россия переживает новую волну интереса к комплексному подходу экономического развития территорий из-за мирового кризиса в отношении критических (редких и редкоземельных) металлов, особые свойства которых определяют функционал и характеристики продуктов, созданных на их основе. Эти металлы используются при создании цифровых устройств, систем беспроводной связи, литий-ионных батарей, в силовой электронике. Без них невозможно создать эффективные источники возобновляемой энергии, электромобили, беспилотные летательные аппараты. В том числе это основано на современных постоянных магнитах и другой продукции высоких переделов критических металлов", - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что РФ занимает лидирующие позиции в мире по запасам многих критических металлов. По его словам, сейчас этот ресурсный потенциал не используется в полной мере. "В частности, по добыче редкоземельных металлов страна занимает лишь седьмое место в мире - 0,9% от мирового объема. Также Россия на седьмом месте и по производству РЗМ - 0,7% от мирового объема. Эти цифры говорят о низкой степени использования имеющихся запасов - 23% от мировых", - отметил Верховец, добавив, что развитие глубокой переработки редкоземов укрепит технологический суверенитет России.

Об участниках проекта

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д. И. Менделеева) - ведет свою историю от Московского промышленного училища, созданного в 1898 году. Направления подготовки связаны с химической отраслью в разных областях, в том числе в нефтехимии, биотехнологии, химическом инжиниринге, химико-фармацевтических технологиях, промышленной экологии, современной энергетике, нанотехнологиях и других.