МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские ученые разработали онлайн-платформу для отслеживания индивидуального микробиологического анамнеза пациентов с муковисцидозом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СамГМУ, отметив, что платформа позволяет врачам эффективнее контролировать динамику протекания заболевания, корректировать терапию и своевременно реагировать на новые штаммы.

"Пациентам с муковисцидозом пожизненно необходима антибиотикотерапия, но их микробиологический анамнез фрагментирован, то есть не содержит полных данных обо всех выявленных микробах. Для эффективного лечения таким пациентам необходимо проводить микробиологическое исследование раз в три месяца. С учетом относительно небольшого количества пациентов мы приняли решение создать платформу, в которую будет заноситься информация по каждому отдельному человеку", - рассказал директор Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ Артем Лямин.

Муковисцидоз - это редкое заболевание, при котором у пациентов в легких скапливается вязкий секрет, который становится благоприятной средой для роста и размножения бактерий, вызывающих хронические инфекции.

Как отметили в пресс-службе, платформа содержит данные о результатах микробиологических анализов 200 пациентов из 16 регионов России с 2018 года по 2025 год.

"[Разработанная онлайн-платформа] дополняет регистр пациентов с муковисцидозом России, который ведут специалисты научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, расширяя его возможности. Микробиологические данные в сочетании с картиной клинических наблюдений позволяют обеспечить персонализированный подход к антибактериальной терапии. При этом к платформе может подключиться любая специализированная лаборатория и загрузить свои данные", - уточняется в сообщении.

По словам заведующей научно-клиническим отделом муковисцидоза Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Елены Кондратьевой, данные на платформе позволяют понять, какие микробы в настоящее время преобладают у пациентов, какова их чувствительность к антибактериальным препаратам, оценить антибиотикорезистентность у пациентов в отдельном регионе и в стране в целом.

В разработке приняли участие специалисты НИИ антимикробной химиотерапии Смоленского государственного медицинского университета и Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.